Армия РФ обстреляла Волчанск, Двуречную и приграничные населенные пункты
В Генштабе ВСУ сообщили, какие населенные пункты Харьковщины попали под обстрелы за прошедшие сутки.
«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Также Генштаб проинформировал о критической ситуации в одном из военных формирований противника. Речь идет о 127-м стрелковом полку 1-го армейского корпуса ВС РФ.
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«Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49 армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях. Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы РФ о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям», — сообщили в Генштабе.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 07:05;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреляла Волчанск, Двуречную и приграничные населенные пункты".