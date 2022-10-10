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Армия РФ обстреляла Волчанск, Двуречную и приграничные населенные пункты

Происшествия 07:05   10.10.2022
Алексей Наумов
Армия РФ обстреляла Волчанск, Двуречную и приграничные населенные пункты

В Генштабе ВСУ сообщили, какие населенные пункты Харьковщины попали под обстрелы за прошедшие сутки.

«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Также Генштаб проинформировал о критической ситуации в одном из военных формирований противника. Речь идет о 127-м стрелковом полку 1-го армейского корпуса ВС РФ.

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«Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49 армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях. Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы РФ о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям», — сообщили в Генштабе.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 07:05;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреляла Волчанск, Двуречную и приграничные населенные пункты".