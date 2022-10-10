На Харьковщине за сутки двое погибших и двое раненых — ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о погибших от российских обстрелов в Купянске и Чугуевском районе.
«Этой ночью в Купянске из-за обстрела произошел пожар на одном из производственных объектов. К сожалению, погиб 1 человек. Еще один человек погиб вчера в Чугуевском районе», — написал Синегубов в telegram.
Также, по информации Центра экстренной медицинской помощи, есть раненые.
«В течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека: 47-летний мужчина в Купянском районе и 30-летний в Чугуевском», — привел данные глава ХОВА.
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В целом за сутки под обстрелом на Харьковщине оказались Купянск, Волчанск и населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, погибшие, поранені, раненые, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за сутки двое погибших и двое раненых — ХОВА".