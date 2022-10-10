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На Харьковщине за сутки двое погибших и двое раненых — ХОВА

Происшествия 08:55   10.10.2022
Оксана Горун
На Харьковщине за сутки двое погибших и двое раненых — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о погибших от российских обстрелов в Купянске и Чугуевском районе.

«Этой ночью в Купянске из-за обстрела произошел пожар на одном из производственных объектов. К сожалению, погиб 1 человек. Еще один человек погиб вчера в Чугуевском районе», — написал Синегубов в telegram.

Также, по информации Центра экстренной медицинской помощи, есть раненые.

«В течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека: 47-летний мужчина в Купянском районе и 30-летний в Чугуевском», — привел данные глава ХОВА.

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В целом за сутки под обстрелом на Харьковщине оказались Купянск, Волчанск и населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 08:55;

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