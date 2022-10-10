В Харькове прогремели взрывы, в нескольких районах пропал свет
Около 9:52 10 октября в Харькове прогремело несколько взрывов.
Жители города насчитали как минимум четыре взрыва. При этом вылетов из Белгородской области наблюдатели не фиксировали.
Еще до взрывов жители нескольких районов Харькова сообщили об исчезновении электричества. Света также нет в пригороде.
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Отметим, что 10 октября армия РФ произвела массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы прогремели в самом центре Киева, есть информация о погибших и раненых. Также взрывы были в Днепре, Кропивницкой области, Кременчуге, Тернополе, Львове, Ровненской и Хмельницкой областях. Обстрел продолжается и сейчас.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, вибухи, обстрел, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прогремели взрывы, в нескольких районах пропал свет".