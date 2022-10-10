В Харькове прогремели взрывы, в нескольких районах пропал свет

Около 9:52 10 октября в Харькове прогремело несколько взрывов.

Жители города насчитали как минимум четыре взрыва. При этом вылетов из Белгородской области наблюдатели не фиксировали.

Еще до взрывов жители нескольких районов Харькова сообщили об исчезновении электричества. Света также нет в пригороде.

Отметим, что 10 октября армия РФ произвела массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы прогремели в самом центре Киева, есть информация о погибших и раненых. Также взрывы были в Днепре, Кропивницкой области, Кременчуге, Тернополе, Львове, Ровненской и Хмельницкой областях. Обстрел продолжается и сейчас.