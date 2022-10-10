Синегубов подтвердил обстрел Харькова

Глава ХОВА Олег Синегубов пока не уточнил, что именно обстреляли.

«Враг наносит удары по Харькову. В городе взрывы. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях», — написал Синегубов в telegram.

Отметим, что первые взрывы в городе прозвучали около 9:52. Их насчитали порядка 4-5. В некоторых районах города и пригороде еще до взрывов пропал свет. После них начались проблемы с электричеством и со связью.