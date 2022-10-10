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Синегубов подтвердил обстрел Харькова

Происшествия 10:05   10.10.2022
Оксана Горун
Синегубов подтвердил обстрел Харькова

Глава ХОВА Олег Синегубов пока не уточнил, что именно обстреляли.

«Враг наносит удары по Харькову. В городе взрывы. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях», — написал Синегубов в telegram.

Отметим, что первые взрывы в городе прозвучали около 9:52. Их насчитали порядка 4-5. В некоторых районах города и пригороде еще до взрывов пропал свет. После них начались проблемы с электричеством и со связью.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 10:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов подтвердил обстрел Харькова".