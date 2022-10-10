Синегубов подтвердил обстрел Харькова
Глава ХОВА Олег Синегубов пока не уточнил, что именно обстреляли.
«Враг наносит удары по Харькову. В городе взрывы. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях», — написал Синегубов в telegram.
Отметим, что первые взрывы в городе прозвучали около 9:52. Их насчитали порядка 4-5. В некоторых районах города и пригороде еще до взрывов пропал свет. После них начались проблемы с электричеством и со связью.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов подтвердил обстрел Харькова".