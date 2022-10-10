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У Харкові три “прильоти”. Удар по об’єкту енергетики – Терехов

Події 10:20   10.10.2022
Оксана Горун
У Харкові три “прильоти”. Удар по об’єкту енергетики – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що в деяких районах міста пропало світло та відсутня вода.

“Попередньо – три прильоти до Харкова. Удар був по об’єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання”, – написав Терехов у Телеграмі.

Мер Харкова запевнив, що фахівці обленерго та комунальники “роблять усе можливе, щоб відновити нормальну життєдіяльність Харкова”.

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Раніше про зникнення електрики та води повідомив мер ще одного міста Харківської області – Первомайського.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 10:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові три “прильоти”. Удар по об’єкту енергетики – Терехов".