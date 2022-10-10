У Харкові три “прильоти”. Удар по об’єкту енергетики – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що в деяких районах міста пропало світло та відсутня вода.
“Попередньо – три прильоти до Харкова. Удар був по об’єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання”, – написав Терехов у Телеграмі.
Мер Харкова запевнив, що фахівці обленерго та комунальники “роблять усе можливе, щоб відновити нормальну життєдіяльність Харкова”.
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Раніше про зникнення електрики та води повідомив мер ще одного міста Харківської області – Первомайського.Категорії: Події, Харків; Теги: вода, обстріл, терехов, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові три “прильоти”. Удар по об’єкту енергетики – Терехов".