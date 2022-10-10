У Харкові три “прильоти”. Удар по об’єкту енергетики – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що в деяких районах міста пропало світло та відсутня вода.

“Попередньо – три прильоти до Харкова. Удар був по об’єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання”, – написав Терехов у Телеграмі.

Мер Харкова запевнив, що фахівці обленерго та комунальники “роблять усе можливе, щоб відновити нормальну життєдіяльність Харкова”.

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Раніше про зникнення електрики та води повідомив мер ще одного міста Харківської області – Первомайського.