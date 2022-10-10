Харьковчан призывают не включать обогреватели и другие мощные электроприборы
В связи с ракетными обстрелами и повреждением энергетической инфраструктуры Харьков был запитан по резервным схемам, поэтому горожан призывают по возможности снизить потребление электроэнергии.
«Просим вас не включать обогреватели и другие мощные электроприборы. Это необходимо для предотвращения перегрузки электросети. Спасибо вам за понимание и верим в нашу общую победу!», — говорится в публикации АО «Харьковоблэнерго».
Максимально уменьшить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 украинцев также призвал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Речь идет о стиральных машинах, утюгах, пылесосах, электрообогревателях, теплых полах, электроотоплении, посудомойках и других электроприборах, потребляющих много энергии. Их включать НЕ стоит!», — написал Тимошенко.
По его словам, президент дал задание выполнить максимальное количество работ за сутки. «Мы уже запустили все необходимые для этого механизмы. Нужна и ваша помощь!», — подчеркнул Тимошенко.
А перечень приборов, которые просят не включать, опубликовала Харьковская ОВА.
Читайте также: Харьковчанам нужно быть готовыми к веерным отключениям светаКатегории: Общество, Харьков; Теги: свет, Харьков, электроприборы, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 17:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан призывают не включать обогреватели и другие мощные электроприборы".