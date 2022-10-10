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Харьковчан призывают не включать обогреватели и другие мощные электроприборы

Общество 17:49   10.10.2022
Елена Нагорная
Харьковчан призывают не включать обогреватели и другие мощные электроприборы

В связи с ракетными обстрелами и повреждением энергетической инфраструктуры Харьков был запитан по резервным схемам, поэтому горожан призывают по возможности снизить потребление электроэнергии.

«Просим вас не включать обогреватели и другие мощные электроприборы. Это необходимо для предотвращения перегрузки электросети. Спасибо вам за понимание и верим в нашу общую победу!», — говорится в публикации АО «Харьковоблэнерго».

Максимально уменьшить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 украинцев также призвал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Речь идет о стиральных машинах, утюгах, пылесосах, электрообогревателях, теплых полах, электроотоплении, посудомойках и других электроприборах, потребляющих много энергии. Их включать НЕ стоит!», — написал Тимошенко.

По его словам, президент дал задание выполнить максимальное количество работ за сутки. «Мы уже запустили все необходимые для этого механизмы. Нужна и ваша помощь!», — подчеркнул Тимошенко.

А перечень приборов, которые просят не включать, опубликовала Харьковская ОВА.

Читайте также: Харьковчанам нужно быть готовыми к веерным отключениям света

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 17:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан призывают не включать обогреватели и другие мощные электроприборы".