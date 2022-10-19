У поліції показали місце, звідки росіяни обстрілювали Харків (фото)

Фото позиції російських артилеристів за Липцями опублікував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

“Слідчі знайшли місце, звідки росіяни обстрілювали Харків, Циркуни, Руську Лозову. Харківщину обстрілювали не лише з території Росії, а й під час окупації частини області – з різних позицій в області. Одна з таких позицій – за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища”, – написав Болвінов.

На позиціях знайшли понад 400 гільз 122 мм калібру.

Він повідомив, що знайшли не лише позицію артилеристів, а й штаб окупантів. Вони розміщувалися на колишній базі відпочинку та у підвалах будинку.

“Вилучено відбитки пальців, зразки ДНК та їхні речі (ідентифікованих росіян ми одразу опублікуємо у телеграм-каналі “Військові злочини в Харківській області”)”, – повідомив Болвінов.

Слідчі продовжують працювати.