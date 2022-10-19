У поліції показали місце, звідки росіяни обстрілювали Харків (фото)
Фото позиції російських артилеристів за Липцями опублікував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
“Слідчі знайшли місце, звідки росіяни обстрілювали Харків, Циркуни, Руську Лозову. Харківщину обстрілювали не лише з території Росії, а й під час окупації частини області – з різних позицій в області. Одна з таких позицій – за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища”, – написав Болвінов.
На позиціях знайшли понад 400 гільз 122 мм калібру.
Він повідомив, що знайшли не лише позицію артилеристів, а й штаб окупантів. Вони розміщувалися на колишній базі відпочинку та у підвалах будинку.
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“Вилучено відбитки пальців, зразки ДНК та їхні речі (ідентифікованих росіян ми одразу опублікуємо у телеграм-каналі “Військові злочини в Харківській області”)”, – повідомив Болвінов.
Слідчі продовжують працювати.Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, війна, обстріли, поліція; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 10:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції показали місце, звідки росіяни обстрілювали Харків (фото)".