Возглавила образование в оккупации: чиновнице из Боровой сообщили о подозрении
Фото: Харьковская облпрокуратура
Чиновнице из поселка Боровая Харьковской области, которая во время оккупации населенного пункта провозгласила себя «начальником отдела образования», заочно объявили о подозрении в коллаборационистской деятельности.
Главная специалистка по вопросам образования отдела по вопросам гуманитарной политики Боровской РГА назначила себя руководителем в июне, во время совещания с участием работников образования в районном доме культуры, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Тогда же женщина призвала коллег готовиться к началу учебного процесса по российским программам.
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Чиновнице заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, образование, окупація, прокуратура, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возглавила образование в оккупации: чиновнице из Боровой сообщили о подозрении".