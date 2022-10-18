Live
  • Вторник 18.10.2022
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.62
    • 🟢

Возглавила образование в оккупации: чиновнице из Боровой сообщили о подозрении

Происшествия 18:43   18.10.2022
Елена Нагорная
Возглавила образование в оккупации: чиновнице из Боровой сообщили о подозрении Фото: Харьковская облпрокуратура

Чиновнице из поселка Боровая Харьковской области, которая во время оккупации населенного пункта провозгласила себя «начальником отдела образования», заочно объявили о подозрении в коллаборационистской деятельности.

Главная специалистка по вопросам образования отдела по вопросам гуманитарной политики Боровской РГА назначила себя руководителем в июне, во время совещания с участием работников образования в районном доме культуры, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Тогда же женщина призвала коллег готовиться к началу учебного процесса по российским программам.

Читайте также: Передавал технику оккупантам: СБУ поймала очередного предателя на Харьковщине

Чиновнице заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:18
ВСУ отбили вражескую атаку на приграничное село на Харьковщине — Генштаб
18:11
Троллейбусный маршрут открывают для жителей Северной Салтовки
17:48
Утром часть из 8 ракет сбили, враг бил по инфраструктуре и вчера — Синегубов
14:26
В Харькове больницы и водоканал получили по два генератора от ЮНИСЕФ
13:46
«Харьковские тепловые сети» призвали горожан не включать отопление вручную

Вы читали новость: «Возглавила образование в оккупации: чиновнице из Боровой сообщили о подозрении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 18:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возглавила образование в оккупации: чиновнице из Боровой сообщили о подозрении".