Возглавила образование в оккупации: чиновнице из Боровой сообщили о подозрении

Чиновнице из поселка Боровая Харьковской области, которая во время оккупации населенного пункта провозгласила себя «начальником отдела образования», заочно объявили о подозрении в коллаборационистской деятельности.

Главная специалистка по вопросам образования отдела по вопросам гуманитарной политики Боровской РГА назначила себя руководителем в июне, во время совещания с участием работников образования в районном доме культуры, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Тогда же женщина призвала коллег готовиться к началу учебного процесса по российским программам.

Чиновнице заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).