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Передавал технику оккупантам: СБУ поймала очередного предателя на Харьковщине

Общество 16:19   18.10.2022
Оксана Якушко
Передавал технику оккупантам: СБУ поймала очередного предателя на Харьковщине

55-летний житель пгт Шевченково добровольно пошел на сотрудничество с российскими войсками, сообщает Управление СБУ в Харьковской области.

После оккупации мужчина возглавил «Дорожно-ремонтное предприятие» при администрации государства-агрессора.

По приказу рашистов, злоумышленник привлекал специалистов разных сфер для выполнения задач от оккупантов и платил работникам российскими рублями.

Коллаборант помогал оккупантам ремонтировать дороги, предоставлял рашистам технику громады, остановки автотранспорта перекрашивал в российский «триколор», сообщает следствие.

СБУ разоблачили и задержали пособника оккупантов во время оперативной отработки деоккупированных территорий Харьковской области.

Пособнику оккупантов объявили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение правонарушителя осуществляли сотрудники Управления СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 16:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Передавал технику оккупантам: СБУ поймала очередного предателя на Харьковщине".