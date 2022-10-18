Передавал технику оккупантам: СБУ поймала очередного предателя на Харьковщине
55-летний житель пгт Шевченково добровольно пошел на сотрудничество с российскими войсками, сообщает Управление СБУ в Харьковской области.
После оккупации мужчина возглавил «Дорожно-ремонтное предприятие» при администрации государства-агрессора.
По приказу рашистов, злоумышленник привлекал специалистов разных сфер для выполнения задач от оккупантов и платил работникам российскими рублями.
Коллаборант помогал оккупантам ремонтировать дороги, предоставлял рашистам технику громады, остановки автотранспорта перекрашивал в российский «триколор», сообщает следствие.
СБУ разоблачили и задержали пособника оккупантов во время оперативной отработки деоккупированных территорий Харьковской области.
Пособнику оккупантов объявили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение правонарушителя осуществляли сотрудники Управления СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также: На Харьковщине разоблачили двоих коллаборантов, которые были «милиционерами»Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: измена, коллаборант, оккупанты, окупанти, рашисты, СБУ, триколор, харьковщина; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Передавал технику оккупантам: СБУ поймала очередного предателя на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 16:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Передавал технику оккупантам: СБУ поймала очередного предателя на Харьковщине".