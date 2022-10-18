Передавал технику оккупантам: СБУ поймала очередного предателя на Харьковщине

55-летний житель пгт Шевченково добровольно пошел на сотрудничество с российскими войсками, сообщает Управление СБУ в Харьковской области.

После оккупации мужчина возглавил «Дорожно-ремонтное предприятие» при администрации государства-агрессора.

По приказу рашистов, злоумышленник привлекал специалистов разных сфер для выполнения задач от оккупантов и платил работникам российскими рублями.

Коллаборант помогал оккупантам ремонтировать дороги, предоставлял рашистам технику громады, остановки автотранспорта перекрашивал в российский «триколор», сообщает следствие.

СБУ разоблачили и задержали пособника оккупантов во время оперативной отработки деоккупированных территорий Харьковской области.

Пособнику оккупантов объявили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение правонарушителя осуществляли сотрудники Управления СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.