На Харьковщине разоблачили двоих коллаборантов, которые были «милиционерами»

Двоих предателей правоохранители обнаружили в селах Липцы и Стрелка, сообщила прокуратура Харьковской области.

40-летний житель села Липцы Харьковского района работал на врагов. Мужчина добровольно занял должность «временно исполняющего обязанности участкового инспектора» в так называемом «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань».



Другой подозреваемый — 25-летний мужчина из села Стрелечье, тоже добровольно сотрудничавшего в псевдо-милиции. Руководящую должность оккупанты ему не доверили: мужчина был «в.о. участкового инспектора» в «милиции».

Обеим заочно сообщили о подозрении по факту добровольной работы в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).