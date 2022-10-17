На Харьковщине разоблачили двоих коллаборантов, которые были «милиционерами»
Двоих предателей правоохранители обнаружили в селах Липцы и Стрелка, сообщила прокуратура Харьковской области.
40-летний житель села Липцы Харьковского района работал на врагов. Мужчина добровольно занял должность «временно исполняющего обязанности участкового инспектора» в так называемом «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань».
Другой подозреваемый — 25-летний мужчина из села Стрелечье, тоже добровольно сотрудничавшего в псевдо-милиции. Руководящую должность оккупанты ему не доверили: мужчина был «в.о. участкового инспектора» в «милиции».
Обеим заочно сообщили о подозрении по факту добровольной работы в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Читайте также: Призвал поддержать рф. В Харьковской области задержали очередного коллаборантаКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: коллаборант, милиция, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 13:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили двоих коллаборантов, которые были «милиционерами»".