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Призвал поддержать рф. В Харьковской области задержали очередного коллаборанта

Общество 17:58   15.10.2022
Оксана Якушко
Призвал поддержать рф. В Харьковской области задержали очередного коллаборанта

Житель села Хотомля во время оккупации призвал земляков сотрудничать с рф.

В Харьковской области задержали очередного предателя, сообщила Прокуратура Харьковской области.

В апреле 2022 года 49-летний житель Хотимля, которое в то время оккупировали представители России, неоднократно призывал местное население поддерживать деятельность захватчиков.

Предателю сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Читайте также: Уже 74 коллаборантам сообщили о подозрении на Харьковщине, 6 — на этой неделе

Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 17:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Призвал поддержать рф. В Харьковской области задержали очередного коллаборанта".