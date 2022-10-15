Призвал поддержать рф. В Харьковской области задержали очередного коллаборанта
Житель села Хотомля во время оккупации призвал земляков сотрудничать с рф.
В Харьковской области задержали очередного предателя, сообщила Прокуратура Харьковской области.
В апреле 2022 года 49-летний житель Хотимля, которое в то время оккупировали представители России, неоднократно призывал местное население поддерживать деятельность захватчиков.
Предателю сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
Читайте также: Уже 74 коллаборантам сообщили о подозрении на Харьковщине, 6 — на этой неделеКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: измена, коллаборант, подозрение, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, хотомля; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 17:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Призвал поддержать рф. В Харьковской области задержали очередного коллаборанта".