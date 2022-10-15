Призвал поддержать рф. В Харьковской области задержали очередного коллаборанта

Житель села Хотомля во время оккупации призвал земляков сотрудничать с рф.

В Харьковской области задержали очередного предателя, сообщила Прокуратура Харьковской области.

В апреле 2022 года 49-летний житель Хотимля, которое в то время оккупировали представители России, неоднократно призывал местное население поддерживать деятельность захватчиков.

Предателю сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).