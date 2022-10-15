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Закликав підтримати рф. На Харківщині затримали чергового колаборанта

Події 17:58   15.10.2022
Оксана Якушко
Закликав підтримати рф. На Харківщині затримали чергового колаборанта

Мешканець села Хотомля під час окупації закликав земляків співпрацювати з рф.

У Харківській області затримано чергового зрадника, повідомила Прокуратура Харківської області.

У квітні 2022 року 49-річний мешканець села Хотомля, яке на той час окупували представники Росії, неодноразово закликав місцеве населення підтримувати діяльність загарбників.

Зраднику повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 17:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Закликав підтримати рф. На Харківщині затримали чергового колаборанта".