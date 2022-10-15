Закликав підтримати рф. На Харківщині затримали чергового колаборанта
Мешканець села Хотомля під час окупації закликав земляків співпрацювати з рф.
У Харківській області затримано чергового зрадника, повідомила Прокуратура Харківської області.
У квітні 2022 року 49-річний мешканець села Хотомля, яке на той час окупували представники Росії, неодноразово закликав місцеве населення підтримувати діяльність загарбників.
Зраднику повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Читайте також: Вже 74 колаборантам повідомили про підозру на Харківщині, 6 – цього тижняКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: измена, колаборант, підозра, харківщина, Харьковская областная прокуратура, хотомля; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 17:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Закликав підтримати рф. На Харківщині затримали чергового колаборанта".