Закликав підтримати рф. На Харківщині затримали чергового колаборанта

Мешканець села Хотомля під час окупації закликав земляків співпрацювати з рф.

У Харківській області затримано чергового зрадника, повідомила Прокуратура Харківської області.

У квітні 2022 року 49-річний мешканець села Хотомля, яке на той час окупували представники Росії, неодноразово закликав місцеве населення підтримувати діяльність загарбників.

Зраднику повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).