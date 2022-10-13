Уже 74 колаборантам повідомили про підозру на Харківщині, 6 – цього тижня
Із початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області поліція повідомила про підозру 74 колаборантам, 38 справ спрямували в суди. Загалом у провадженні правоохоронців зараз – 152 кримінальні справи за фактом колабораційної діяльності.
Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов та опублікував інформацію про колаборантів, викритих протягом тижня.
– Олексій із Харкова. На своїй сторінці в Однокласниках підтримував “русский мир” цитатами про Берлін у 1945-му, а також схвалював штурм військами РФ Азовсталі.
– Андрій із Південного. Наприкінці вересня своїм знайомим доводив, що “Україна має приєднатися до РФ”. Те саме він розповідав членам слідчо-оперативної групи, які приїхали на виклик.
– Ігор із Хотомлі. Під час окупації рідного села підтримував армію РФ, переконував місцевих мешканців, що Україну обстрілює Україна та закликав інших співпрацювати з окупантами.
– Олена з Артемівки. У рідному селі закликала мешканців міняти українські паспорти на російські, переоформляти земельні ділянки. 9 вересня (під час деокупації) вона зникла, і де перебуває – невідомо.
– Олексій із Краснограда. У березні на своїй сторінці в Однокласниках публікував цитати Кадирова, зізнавався в коханні до Росії, а також поставив на аватар літеру Z, але все це видалив у квітні.
– Олексій із Балаклії. Влітку обійняв посаду “фахівця з екології та природних ресурсів” окупаційної адміністрації. Також відомо, що він підключав та налаштовував гучномовці у Балаклії.
За словами Болвінова, всім зазначеним особам повідомили про підозру за різними частинами статті 111-1 КК України – колабораційна діяльність.
Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, колаборант, поліція, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 23:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже 74 колаборантам повідомили про підозру на Харківщині, 6 – цього тижня".