Live
  • П’ятниця 14.10.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🟢

Уже 74 колаборантам повідомили про підозру на Харківщині, 6 – цього тижня

Події 23:31   13.10.2022
Олена Нагорна
Уже 74 колаборантам повідомили про підозру на Харківщині, 6 – цього тижня

Із початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області поліція повідомила про підозру 74 колаборантам, 38 справ спрямували в суди. Загалом у провадженні правоохоронців зараз – 152 кримінальні справи за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов та опублікував інформацію про колаборантів, викритих протягом тижня.

– Олексій із Харкова. На своїй сторінці в Однокласниках підтримував “русский мир” цитатами про Берлін у 1945-му, а також схвалював штурм військами РФ Азовсталі.

– Андрій із Південного. Наприкінці вересня своїм знайомим доводив, що “Україна має приєднатися до РФ”. Те саме він розповідав членам слідчо-оперативної групи, які приїхали на виклик.

– Ігор із Хотомлі. Під час окупації рідного села підтримував армію РФ, переконував місцевих мешканців, що Україну обстрілює Україна та закликав інших співпрацювати з окупантами.

– Олена з Артемівки. У рідному селі закликала мешканців міняти українські паспорти на російські, переоформляти земельні ділянки. 9 вересня (під час деокупації) вона зникла, і де перебуває – невідомо.

– Олексій із Краснограда. У березні на своїй сторінці в Однокласниках публікував цитати Кадирова, зізнавався в коханні до Росії, а також поставив на аватар літеру Z, але все це видалив у квітні.

– Олексій із Балаклії. Влітку обійняв посаду “фахівця з екології та природних ресурсів” окупаційної адміністрації. Також відомо, що він підключав та налаштовував гучномовці у Балаклії.

За словами Болвінова, всім зазначеним особам повідомили про підозру за різними частинами статті 111-1 КК України – колабораційна діяльність.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:35
У Боровій 300 жителів уже отримали пенсії: графік роботи Укрпошти
22:16
Синєгубов повідомив про місця прильотів і пошкодження критичної інфраструктури
21:50
Двох підлітків поранено внаслідок обстрілу Харківщини – Попова
20:19
“Апокаліпсис” у селі Великі Проходи на Харківщині після окупації (фото)
19:46
На Бєлгородщині – щось сильно горить і вибухає (відео)

Ви читали новину: «Уже 74 колаборантам повідомили про підозру на Харківщині, 6 – цього тижня»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 23:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже 74 колаборантам повідомили про підозру на Харківщині, 6 – цього тижня".