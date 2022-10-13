Уже 74 колаборантам повідомили про підозру на Харківщині, 6 – цього тижня

Із початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області поліція повідомила про підозру 74 колаборантам, 38 справ спрямували в суди. Загалом у провадженні правоохоронців зараз – 152 кримінальні справи за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов та опублікував інформацію про колаборантів, викритих протягом тижня.

– Олексій із Харкова. На своїй сторінці в Однокласниках підтримував “русский мир” цитатами про Берлін у 1945-му, а також схвалював штурм військами РФ Азовсталі.

– Андрій із Південного. Наприкінці вересня своїм знайомим доводив, що “Україна має приєднатися до РФ”. Те саме він розповідав членам слідчо-оперативної групи, які приїхали на виклик.

– Ігор із Хотомлі. Під час окупації рідного села підтримував армію РФ, переконував місцевих мешканців, що Україну обстрілює Україна та закликав інших співпрацювати з окупантами.

– Олена з Артемівки. У рідному селі закликала мешканців міняти українські паспорти на російські, переоформляти земельні ділянки. 9 вересня (під час деокупації) вона зникла, і де перебуває – невідомо.

– Олексій із Краснограда. У березні на своїй сторінці в Однокласниках публікував цитати Кадирова, зізнавався в коханні до Росії, а також поставив на аватар літеру Z, але все це видалив у квітні.

– Олексій із Балаклії. Влітку обійняв посаду “фахівця з екології та природних ресурсів” окупаційної адміністрації. Також відомо, що він підключав та налаштовував гучномовці у Балаклії.

За словами Болвінова, всім зазначеним особам повідомили про підозру за різними частинами статті 111-1 КК України – колабораційна діяльність.