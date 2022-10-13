Уже 74 коллаборантам сообщили о подозрении на Харьковщине, 6 — на этой неделе

С начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области полиция сообщила о подозрении 74 коллаборантам, 38 дел направили в суд. Всего в производстве правоохранителей сейчас — 152 уголовных дела по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов и опубликовал информацию о коллаборантах, разоблаченных в течение недели.

— Алексей из Харькова. На своей странице в Одноклассниках поддерживал «русский мир» цитатами о Берлине в 1945-м, а также одобрял штурм войсками РФ Азовстали.

— Андрей из Южного. В конце сентября своим знакомым доказывал, что «Украина должна присоединиться к РФ». То же самое он рассказывал членам следственно-оперативной группы, которые приехали по вызову.

— Игорь из Хотомли. Во время оккупации родного села поддерживал армию РФ, убеждал местных жителей, что Украину обстреливает Украина и призывал других сотрудничать с оккупантами.

— Елена из Артемовки. В родном селе призывала жителей менять украинские паспорта на российские, переоформлять земельные участки. 9 сентября (во время деоккупации) она исчезла, и где находится — неизвестно.

— Алексей из Краснограда. В марте на своей странице в Одноклассниках публиковал цитаты Кадырова, признавался в любви к России, а также поставил на аватар букву Z, но все это удалил в апреле.

— Алексей из Балаклеи. Летом занял должность «специалиста по экологии и природным ресурсам» оккупационной администрации. Также известно, что он подключал и настраивал громкоговорители в Балаклее.

По словам Болвинова, всем указанным лицам сообщили о подозрении по разным частям статьи 111-1 УК Украины — коллаборационная деятельность.