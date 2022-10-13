Уже 74 коллаборантам сообщили о подозрении на Харьковщине, 6 — на этой неделе
С начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области полиция сообщила о подозрении 74 коллаборантам, 38 дел направили в суд. Всего в производстве правоохранителей сейчас — 152 уголовных дела по факту коллаборационной деятельности.
Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов и опубликовал информацию о коллаборантах, разоблаченных в течение недели.
— Алексей из Харькова. На своей странице в Одноклассниках поддерживал «русский мир» цитатами о Берлине в 1945-м, а также одобрял штурм войсками РФ Азовстали.
— Андрей из Южного. В конце сентября своим знакомым доказывал, что «Украина должна присоединиться к РФ». То же самое он рассказывал членам следственно-оперативной группы, которые приехали по вызову.
— Игорь из Хотомли. Во время оккупации родного села поддерживал армию РФ, убеждал местных жителей, что Украину обстреливает Украина и призывал других сотрудничать с оккупантами.
— Елена из Артемовки. В родном селе призывала жителей менять украинские паспорта на российские, переоформлять земельные участки. 9 сентября (во время деоккупации) она исчезла, и где находится — неизвестно.
— Алексей из Краснограда. В марте на своей странице в Одноклассниках публиковал цитаты Кадырова, признавался в любви к России, а также поставил на аватар букву Z, но все это удалил в апреле.
— Алексей из Балаклеи. Летом занял должность «специалиста по экологии и природным ресурсам» оккупационной администрации. Также известно, что он подключал и настраивал громкоговорители в Балаклее.
По словам Болвинова, всем указанным лицам сообщили о подозрении по разным частям статьи 111-1 УК Украины — коллаборационная деятельность.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, коллаборант, полиция, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 23:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже 74 коллаборантам сообщили о подозрении на Харьковщине, 6 — на этой неделе".