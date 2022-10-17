На Харківщині викрили двох колаборантів, які були при росіянах «міліціонерами»

Двох зрадників правоохоронці виявили у селах Липці та Стрілеча, повідомила прокуратура Харківської області.

40-річний мешканець села Липці Харківського району працював на ворогів. Чоловік добровільно обійняв посаду «тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора» у так званому «Територіальному органі міліції с. Козача Лопань».



Інший підозрюваний – 25-річний чоловік із села Стрілеча, який теж добровільно співпрацював у псевдо-міліції. Керівну посаду окупанти йому не довірили: чоловік був «в.о. дільничного інспектора» у «міліції».

Обом заочно повідомили про підозру за фактом добровільної роботи у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).