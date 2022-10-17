На Харківщині викрили двох колаборантів, які були при росіянах «міліціонерами»
Двох зрадників правоохоронці виявили у селах Липці та Стрілеча, повідомила прокуратура Харківської області.
40-річний мешканець села Липці Харківського району працював на ворогів. Чоловік добровільно обійняв посаду «тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора» у так званому «Територіальному органі міліції с. Козача Лопань».
Інший підозрюваний – 25-річний чоловік із села Стрілеча, який теж добровільно співпрацював у псевдо-міліції. Керівну посаду окупанти йому не довірили: чоловік був «в.о. дільничного інспектора» у «міліції».
Обом заочно повідомили про підозру за фактом добровільної роботи у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Читайте також: Закликав підтримати Росії. На Харківщині затримали чергового колаборантаКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: колаборант, милиция, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 13:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили двох колаборантів, які були при росіянах «міліціонерами»".