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На Харківщині викрили двох колаборантів, які були при росіянах «міліціонерами»

Суспільство 13:31   17.10.2022
Оксана Якушко
На Харківщині викрили двох колаборантів, які були при росіянах «міліціонерами»

Двох зрадників правоохоронці виявили у селах Липці та Стрілеча, повідомила прокуратура Харківської області.

40-річний мешканець села Липці Харківського району працював на ворогів. Чоловік добровільно обійняв посаду «тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора» у так званому «Територіальному органі міліції с. Козача Лопань».


Інший підозрюваний – 25-річний чоловік із села Стрілеча, який теж добровільно співпрацював у псевдо-міліції. Керівну посаду окупанти йому не довірили: чоловік був «в.о. дільничного інспектора» у «міліції».

Обом заочно повідомили про підозру за фактом добровільної роботи у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 13:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили двох колаборантів, які були при росіянах «міліціонерами»".