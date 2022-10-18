Передавав техніку окупантам: СБУ спіймала чергового зрадника на Харківщині
55-річний мешканець смт Шевченкове добровільно пішов на співпрацю з російськими військами, повідомляє Управління СБУ у Харківській області.
Після окупації чоловік очолив «Дорожньо-ремонтне підприємство» за адміністрації держави-агресора.
За наказом рашистів, зловмисник залучав спеціалістів різних сфер для виконання завдань від окупантів та платив працівникам російськими рублями.
Колаборант допомагав окупантам ремонтувати дороги, надавав рашистам техніку громади, зупинки автотранспорту перефарбовував у російський «триколор», повідомляє слідство.
СБУ викрили та затримали спільника окупантів під час оперативного відпрацювання звільнених територій Харківської області.
Посібнику окупантів оголосили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 16:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Передавав техніку окупантам: СБУ спіймала чергового зрадника на Харківщині".