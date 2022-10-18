Передавав техніку окупантам: СБУ спіймала чергового зрадника на Харківщині

55-річний мешканець смт Шевченкове добровільно пішов на співпрацю з російськими військами, повідомляє Управління СБУ у Харківській області.

Після окупації чоловік очолив «Дорожньо-ремонтне підприємство» за адміністрації держави-агресора.

За наказом рашистів, зловмисник залучав спеціалістів різних сфер для виконання завдань від окупантів та платив працівникам російськими рублями.

Колаборант допомагав окупантам ремонтувати дороги, надавав рашистам техніку громади, зупинки автотранспорту перефарбовував у російський «триколор», повідомляє слідство.

СБУ викрили та затримали спільника окупантів під час оперативного відпрацювання звільнених територій Харківської області.

Посібнику окупантів оголосили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.