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Передавав техніку окупантам: СБУ спіймала чергового зрадника на Харківщині

Суспільство 16:19   18.10.2022
Оксана Якушко
Передавав техніку окупантам: СБУ спіймала чергового зрадника на Харківщині

55-річний мешканець смт Шевченкове добровільно пішов на співпрацю з російськими військами, повідомляє Управління СБУ у Харківській області.

Після окупації чоловік очолив «Дорожньо-ремонтне підприємство» за адміністрації держави-агресора.

За наказом рашистів, зловмисник залучав спеціалістів різних сфер для виконання завдань від окупантів та платив працівникам російськими рублями.

Колаборант допомагав окупантам ремонтувати дороги, надавав рашистам техніку громади, зупинки автотранспорту перефарбовував у російський «триколор», повідомляє слідство.

СБУ викрили та затримали спільника окупантів під час оперативного відпрацювання звільнених територій Харківської області.

Посібнику окупантів оголосили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 16:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Передавав техніку окупантам: СБУ спіймала чергового зрадника на Харківщині".