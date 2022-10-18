“Очолила” освіту в окупації: чиновниці з Борової повідомили про підозру

Чиновниці із селища Борова Харківської області, яка під час окупації населеного пункту проголосила себе “начальницею відділу освіти”, заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

Головна спеціалістка з питань освіти відділу з питань гуманітарної політики Борівської РДА призначила себе керівницею в червні під час наради за участю працівників освіти у районному будинку культури, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Тоді ж жінка закликала колег готуватись до початку навчального процесу за російськими програмами.

Чиновниці заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).