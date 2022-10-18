“Очолила” освіту в окупації: чиновниці з Борової повідомили про підозру
Чиновниці із селища Борова Харківської області, яка під час окупації населеного пункту проголосила себе “начальницею відділу освіти”, заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності.
Головна спеціалістка з питань освіти відділу з питань гуманітарної політики Борівської РДА призначила себе керівницею в червні під час наради за участю працівників освіти у районному будинку культури, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Тоді ж жінка закликала колег готуватись до початку навчального процесу за російськими програмами.
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Чиновниці заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).Категорії: Події, Харків; Теги: Борова, образование, окупація, прокуратура, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 18:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Очолила” освіту в окупації: чиновниці з Борової повідомили про підозру".