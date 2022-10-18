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“Очолила” освіту в окупації: чиновниці з Борової повідомили про підозру

Події 18:43   18.10.2022
Олена Нагорна
“Очолила” освіту в окупації: чиновниці з Борової повідомили про підозру

Чиновниці із селища Борова Харківської області, яка під час окупації населеного пункту проголосила себе “начальницею відділу освіти”, заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

Головна спеціалістка з питань освіти відділу з питань гуманітарної політики Борівської РДА призначила себе керівницею в червні під час наради за участю працівників освіти у районному будинку культури, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Тоді ж жінка закликала колег готуватись до початку навчального процесу за російськими програмами.

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Чиновниці заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 18:43;

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