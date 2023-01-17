На Харківщину прийшли 8 фур “гуманітарки”: Синєгубов сказав, кому роздадуть

Гуманітарну допомогу жителям Харківської області надіслала місія ООН, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Днями Обласний гуманітарний штаб отримав 8 фур допомоги від гуманітарної місії ООН. Найближчим часом цю допомогу буде поділено між громадами деокупованих районів Харківщини, – зазначив Синєгубов. – У вантажі спальні мішки, сонячні лампи, постільна білизна, ковдри, посуд та інші речі необхідні людям, які постраждали від окупації”.

Синєгубов зазначив, що минулого тижня до Куп’янська від тієї самої ООН прибули 10 фур з будматеріалами та наборами для швидкого ремонту. Також у вантажі були медикаменти, одяг, засоби гігієни, обігрівачі тощо.

Зазначимо, що гуманітарні вантажі на Харківщині, починаючи з осені, здебільшого передають на деокуповані території, де люди особливо постраждали від “русского мира”. Періодично за допомогою приходять люди, які до звільнення територій розповідали російським пропагандистам, як погано жилось в Україні.