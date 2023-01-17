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На Харківщину прийшли 8 фур “гуманітарки”: Синєгубов сказав, кому роздадуть

Суспільство 11:16   17.01.2023
Оксана Горун
На Харківщину прийшли 8 фур “гуманітарки”: Синєгубов сказав, кому роздадуть

Гуманітарну допомогу жителям Харківської області надіслала місія ООН, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Днями Обласний гуманітарний штаб отримав 8 фур допомоги від гуманітарної місії ООН. Найближчим часом цю допомогу буде поділено між громадами деокупованих районів Харківщини, – зазначив Синєгубов. – У вантажі спальні мішки, сонячні лампи, постільна білизна, ковдри, посуд та інші речі необхідні людям, які постраждали від окупації”.

Гуманітарна допомога від ООН на Харківщині 2

Синєгубов зазначив, що минулого тижня до Куп’янська від тієї самої ООН прибули 10 фур з будматеріалами та наборами для швидкого ремонту. Також у вантажі були медикаменти, одяг, засоби гігієни, обігрівачі тощо.

Гуманітарна допомога від ООН на Харківщині

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    • Зазначимо, що гуманітарні вантажі на Харківщині, починаючи з осені, здебільшого передають на деокуповані території, де люди особливо постраждали від “русского мира”. Періодично за допомогою приходять люди, які до звільнення територій розповідали російським пропагандистам, як погано жилось в Україні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 11:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гуманітарну допомогу жителям Харківської області надіслала місія ООН, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов".