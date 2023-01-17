Допомога від ООН для жителів Харківщини: хто отримає 6660 гривень (відео)
У межах домовленостей із Всесвітньою продовольчою програмою ООН мешканцям деокупованих територій Харківської області передбачено надання грошової допомоги у розмірі 2220 гривень на особу протягом трьох місяців.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, ці гроші передбачені для дітей, у яких залишився один із батьків. Загалом програмою планують охопити понад 20 тисяч людей.
Також Тимошенко розповів, що на території Харківської області російські окупанти зруйнували 16 861 об’єкт. З них у Харкові пошкоджено або повністю знищено 6 тисяч об’єктів.
“Зараз найбільше потерпають райони, що знаходяться найближче до зони бойових дій”, – додав заступник керівника Офісу президента.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 19:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах домовленостей із Всесвітньою продовольчою програмою ООН мешканцям деокупованих територій Харківської області передбачено надання грошової допомоги у розмірі 2220 гривень на особу протягом трьох місяців.".