Допомога від ООН для жителів Харківщини: хто отримає 6660 гривень (відео)

У межах домовленостей із Всесвітньою продовольчою програмою ООН мешканцям деокупованих територій Харківської області передбачено надання грошової допомоги у розмірі 2220 гривень на особу протягом трьох місяців.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, ці гроші передбачені для дітей, у яких залишився один із батьків. Загалом програмою планують охопити понад 20 тисяч людей.

Також Тимошенко розповів, що на території Харківської області російські окупанти зруйнували 16 861 об’єкт. З них у Харкові пошкоджено або повністю знищено 6 тисяч об’єктів.

“Зараз найбільше потерпають райони, що знаходяться найближче до зони бойових дій”, – додав заступник керівника Офісу президента.