Фрукти подорожчали на 17%, що подешевшало – облстат про ціни на Харківщині

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у червні порівняно з травнем та початком року.

«Споживчі ціни у Харківській області у червні порівняно із травнем зросли на 0,8%, з початку року – на 6,7% (по Україні порівняно із травнем зросли на 0,8%, з початку року – на 6,5%)», – інформують фахівці.

Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на фрукти (на 17,1%). Також подорожчала риба (3,4%). Додали в ціні цукор та молоко (на 2,9% та 2,8% відповідно). Крім того, подорожчали безалкогольні напої, залізничний транспорт, м’ясо та фармпродукція.

При цьому подешевшали овочі (на 5,5%). Знизились ціни на одяг та взуття (на 2,7%), на макаронні вироби та яйця (на 1,9%), на масло (на 1,1%), на алкоголь та сигарети (на 0,4%).