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У Харкові дешевшають овочі й фрукти, але зросла ціна на полуницю – мерія

Суспільство 12:37   10.07.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові дешевшають овочі й фрукти, але зросла ціна на полуницю – мерія Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді проаналізували ціни на сезонні овочі та фрукти. Констатують: вартість продовжує знижуватись.

«Від початку червня огірки подешевшали в середньому на 30%, помідори – на 35%, молода картопля – на 60%, кабачки – на 55%, абрикоси – на 30%, черешня – на 25%. Водночас полуниця в першій декаді липня подорожчала приблизно на 10%», – зазначили у мерії.

За даними ХМР, свіжі огірки коштують від 35 до 45 грн/кг, червоні помідори – від 50 до 65 грн/кг, капуста – від 17 до 22 грн/кг, картопля – від 20 до 30 грн/кг, кабачки – від 17 до 25 грн/кг, абрикоси – від 80 до 130 грн/кг, черешня – від 150 до 220 грн/кг, полуниця – від 160 до 230 грн/кг.

Зазначається, що на ринках також з’явилися молода морква (35-45 грн/кг), буряк (23-30 грн/кг), ріпчаста цибуля (20-25 грн/кг), перець (70-100 грн/кг), кукурудза (25-40 грн/шт).

Однак ціни помітно зросли у порівнянні з попереднім роком: огірки подорожчали на 18%, капуста на 35%, буряк на 27%, а морква та ріпчаста цибуля на 45%.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді проаналізували ціни на сезонні овочі та фрукти. Констатують: вартість продовжує знижуватись.".