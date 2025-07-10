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В Харькове дешевеют овощи и фрукты, но выросла цена на клубнику – мэрия

Общество 12:37   10.07.2025
Виктория Яковенко
В Харькове дешевеют овощи и фрукты, но выросла цена на клубнику – мэрия Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете проанализировали цены на сезонные овощи и фрукты. Констатируют: стоимость продолжает снижаться.

«С начала июня огурцы подешевели в среднем на 30%, помидоры – на 35%, молодой картофель – на 60%, кабачки – на 55%, абрикосы – на 30%, черешня – на 25%. В то же время клубника в первой декаде июля подорожала примерно на 10%», — отметили в мэрии.

По данным ХГС, свежие огурцы стоят от 35 до 45 грн/кг, красные помидоры – от 50 до 65 грн/кг, капуста – от 17 до 22 грн/кг, картофель – от 20 до 30 грн/кг, кабачки – от 17 до 20 грн/кг, абрикосы — от 80 до 130 грн/кг, черешня – от 150 до 220 грн/кг, клубника – от 160 до 230 грн/кг.

На рынках также появились молодая морковь (35-45 грн/кг), свекла (23-30 грн/кг), репчатый лук (20-25 грн/кг), перец (70-100 грн/кг), кукуруза (25-40 грн/шт).

Однако цены заметно выросли по сравнению с предыдущим годом: огурцы подорожали на 18%, капуста на 35%, свекла на 27%, морковь и репчатый лук на 45%.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проанализировали цены на сезонные овощи и фрукты. Констатируют: стоимость продолжает снижаться.".