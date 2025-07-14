Фрукты подорожали на 17%, что подешевело – облстат о ценах на Харьковщине
Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в июне по сравнению с маем и началом года.
«Потребительские цены в Харьковской области в июне по сравнению с маем выросли на 0,8%, с начала года – на 6,7% (по Украине по сравнению с маем выросли на 0,8%, с начала года – на 6,5%)», – информируют специалисты.
Отмечается, что в регионе больше выросла цена на фрукты (на 17,1%). Также подорожала рыба (3,4%). Прибавили в цене сахар и молоко (на 2,9% и 2,8% соответственно). Кроме того, подорожали безалкогольные напитки, железнодорожный транспорт, мясо и фармпродукция.
При этом подешевели овощи (на 5,5%). Снизились цены на одежду и обувь (на 2,7%), на макаронные изделия и яйца (на 1,9%), масло (на 1,1%), алкоголь и сигареты (на 0,4%).
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в июне по сравнению с маем и началом года.".