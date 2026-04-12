Великдень у Харкові: не зневірюватися закликав архієпископ Митрофан (відео)

У Харкові багато людей 12 квітня прийшло до храмів. У місті посилили заходи безпеки, а паски святили у військовому шпиталі та передавали на передову.

Великдень у Харкові відбувається відносно спокійно. Повного дотримання перемир’я з російського боку немає. У місті з початку доби вже тричі оголошували повітряну тривогу. Проте у храмах зібралася велика кількість вірян. Звернення у зв’язку зі святом опублікував архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан.

“У ці світлосяйні пасхальні дні, коли Свята Церква торжествує перемогу життя над смертю, щиро вітаю вас усіх з величним святом Світлого Христового Воскресіння. Пасха Господня – це не лише спомин події минулого, а жива сила Божої перемоги, яка сьогодні укріплює наш народ у час важких випробувань. Воскресіння Христове засвідчує: правда сильніша за насильство, світло – за темряву, а любов – за ненависть. Саме ці істини ми сповідуємо та захищаємо, стоячи на боці свободи, гідності та правди. Господь воскресає, щоб піднести й нас із руїн, і сліз, і з болю війни до оновленого життя. Молитвою цього пасхального часу ми особливо єднаємося з нашими захисниками та захисницями, усіма, хто боронить Батьківщину, ризикуючи власним життям, заради міру і майбутнього України”, – сказав владика.

Відео: Архієпископ Митрофан/фейсбук

Він закликав земляків не впадати у відчай, не піддаватися страху та не дозволяти злу оселитися в серцях.

“Там, де темрява, будьмо світлом, де ненависть, будемо носіями любові, де розпад, будьмо свідками надії. Саме так народжується справжня перемога духовна, а з неї виростає і перемога історична“, – підкреслив архієпископ Митрофан.

Окрім богослужіння та освячення пасок у храмах регіону, священнослужителі прийшли й до захисників України. Святковий молебень провели в харківському військовому шпиталі.

“Свято Воскресіння нам у шпиталі особливо зрозуміле, близьке. Бачити відновлення поранених бійців, одужання хворих, рятувати їх, коли вдається, від летальних загроз — це все про щоденну перемогу життя над смертю”, – прокоментували на сторінці шпиталю у фейсбуці.

Заздалегідь освячені паски відправили захисникам України на позиції. Як відбувався процес освячення, показала прикордонна бригада “Гарт”.

А сам процес доставки дронами зафільмували прикордонники РУБпАК “Стрікс”, які захищають кордони Харківської області.