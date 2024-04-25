Цены на пасхальную выпечку проанализировали в Харькове

Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета сообщил, что паски подорожали за год на 25%.

«Харьковские производители предлагают широкий ассортимент пасхальной выпечки (традиционные, дрожжевые и творожные куличи, панеттоне, краффин и т.п.). В зависимости от состава и украшения в разных сетях супермаркетов паски стоят от 25 грн/100 г и от 60 грн/300 г; в кафе и минипекарнях – от 60 грн/120 г и от 250 грн/500 г. По сравнению с прошлым годом паски подорожали на 25%», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии подорожание объяснили ростом цен на составляющие выпечки: сливочное масло, молоко и дрожжи, а также подорожанием энергоносителей.