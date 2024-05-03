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ХОВА: про комендантську годину на Великдень і загрозу обстрілів у свято

Суспільство 12:54   03.05.2024
Вікторія Яковенко
ХОВА: про комендантську годину на Великдень і загрозу обстрілів у свято

У Харкові та області на Великдень не змінюватимуть тривалість комендантської години. Вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що підрозділи Нацполіції працюватимуть у посиленому режимі, аби забезпечувати правопорядок. Рішення про додаткові заходи безпеки розглянули на Раді оборони області.

«Далі у нас буде посилена комунікація щодо церков, щодо проведення певних обрядних заходів, щоб не було скупчення людей. Це основна у нас буде вимога», – зазначив Синєгубов.

Також в ХОВА не рекомендують відвідувати кладовища на деокупованих територіях області. Всі вони потенційно небезпечні.

«Щодо обмеження відвідування кладовищ, це питання було розглянуто на районних засіданнях рад оборон, щоб прийняти рішення по своїм територіям. Ми прогнозуємо обмеження по Богодухівському, Харківському, Куп’янському, Чугуївському, Ізюмський районах. Якщо актів про розмінування кладовищ немає, будуть ухвалені відповідні заборони про відвідування», – уточнив голова ХОВА.

Усіх жителів міста та області на Великдень в ХОВА закликали бути максимально уважними та обережними. Адже, ворог підступно обстрілює населені пункти посеред дня. Тож просять уникати місць масового скупчення і повести великодні свята вдома.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 12:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області на Великдень не змінюватимуть тривалість комендантської години. Вона триватиме з 23:00 до 05:00.".