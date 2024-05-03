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Тимошко: ворог битиме на Великдень, біля храмів Харківщини виставлять поліцію

Суспільство 17:23   03.05.2024
Олена Нагорна
Тимошко: ворог битиме на Великдень, біля храмів Харківщини виставлять поліцію Фото: Василь Голосний

Військові РФ з великою ймовірністю будуть завдавати ударів по Харківській області 4 та 5 травня, попри великодні свята, зазначив в етері «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

«Хочу звернутися до всіх мешканців Харкова та області та нагадати, що будь-яких свят у країні сусідній немає. Це варвари, які навіть на Одіна вже давно не моляться. Тому слід очікувати ударів як сьогодні, хоч Страсна п’ятниця, так і завтра, і післязавтра. Тому ми звертаємося, закликаємо людей не ігнорувати сигнали тривоги. Ворог буде бити“, – сказав Тимошко.

За даними пресслужби облуправління Нацполіції, на Великдень більш ніж половина особового складу буде задіяна в охороні громадського порядку поблизу 254 церков та на цвинтарях. У місцях масового скупчення людей працюватимуть вибухотехніки та кінологи.

Нагадаємо, у Харкові та області на Великдень не змінять тривалість комендантської години. Вона діятиме з 23:00 до 05:00.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 17:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ з великою ймовірністю будуть завдавати ударів по Харківській області 4 та 5 травня, попри великодні свята, зазначив в етері «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко".