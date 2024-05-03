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Де дивитися онлайн-трансляцію богослужінь у Великдень

Суспільство 23:01   03.05.2024
Оксана Якушко
Де дивитися онлайн-трансляцію богослужінь у Великдень

Харків’яни вже втретє святкуватимуть Великдень в умовах війни. Поліція та керівництво ХОВА просить мешканців регіону уникати скупчення людей, бо росіяни з великою ймовірністю будуть гатити по Харківщині 4 та 5 травня. Але великодні літургії можна подивитись завдяки онлайн-трансляції.

Богослужіння Православної церкви України транслюватимуть на Youtube-каналі,  сторінці ПЦУ у Facebook та на особистій сторінці митрополита Епіфанія.

Також великоднє богослужіння транслюватиме телеканал “Суспільне Культура” (4 травня від 23:00) та на “Українське Радіо” та “Радіо Культура” (5 травня після опівночі).

Богослужіння Української греко-католицької церкви транслюватиметься на Youtube-каналі УГКЦ “Живе телебачення” та на телеканалі “Суспільне Культура“(5 травня о 7:00) та на “Українське Радіо”  та “Радіо Культура” (після 8:30).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 23:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни вже втретє святкуватимуть Великдень в умовах війни. Поліція та керівництво ХОВА просить мешканців регіону уникати скупчення людей, бо росіяни з великою ймовірністю будуть гатити по Харківщині 4 та 5 травня. Але великодні літургії можна подивитись завдяки онлайн-трансляції.".