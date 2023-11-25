На Харьковщине горсовет отказался выделить землю для строительства церкви ПЦУ

В Краснограде на Харьковщине на данный момент нет ни одного храма Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили активисты организации «Деколонизация. Украина». В горсовете объяснили свой отказ.

«В городе Красноград Харьковской области на сессии горсовета отказались предоставить землю под часовенку для ПЦУ. В городе нет ни одной церкви ПЦУ и монополия московского патриархата. Это к тому, что они отказались переименовывать город. Кого ждут?» — прокомментировали недавнее решение депутатов Красноградского горсовета в telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».

В самом горсовете также дали разъяснения относительно своего решения. По данным чиновников, за разрешением на строительство часовни в мэрию обратилась религиозная община Владимира Великого Харьковской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) — а именно ее глава Владимир Захаров.

«По результатам изучения градостроительной документации установлено, что указанный земельный участок расположен в центральной части г. Красноград, а именно: в Молодежном сквере возле памятного знака участникам боевых действий и административного здания АО «Укргаздобыча». Согласно пункту 3 статьи 123 Земельного кодекса Украины основанием для отказа в предоставлении разрешения является несоответствие места расположения земельного участка генеральному плану населенных пунктов, другой градостроительной документации», — сообщила пресс-служба Красноградского горсовета.

При этом там заверили: что горсовет совершенно не выступает против строительства храма ПЦУ в городе, а во время «неоднократных собеседований» местной религиозной общине предлагали альтернативные земельные участки.

«Поспешные выводы делать рано. Проходит нормальный рабочий процесс в законном русле поисков земельного участка для размещения храма ПЦУ в нашем городе. Над чем сейчас и работает городской совет», — заверили чиновники.