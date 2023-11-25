На Харківщині міськрада відмовилася виділити землю для будівництва церкви ПЦУ
У Краснограді на Харківщині наразі немає жодного храму Православної церкви України (ПЦУ), повідомили активісти організації “Деколонізація. Україна”. У міськраді пояснили свою відмову.
“У місті Красноград на Харківщині на сесії міськради відмовилися надати землю під капличку для ПЦУ. У місті немає жодної церкви ПЦУ та монополія московського патріархату. Це до того, що вони відмовилися перейменовувати місто. Когось чекають?” – прокоментували нещодавнє рішення депутатів Красноградської міськради у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація. Україна”.
У самій міськраді також надали роз’яснення щодо свого рішення. За даними чиновників, за дозволом на будівництво каплиці до мерії звернулася релігійна громада Володимира Великого Харківської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) – а саме її голова Володимир Захаров.
“За результатами вивчення містобудівної документації встановлено, що зазначена земельна ділянка розташована в центральній частині м. Красноград, а саме: у сквері Молодіжному біля пам’ятного знаку учасникам бойових дій та адміністративної будівлі АТ “Укргазвидобування”. Відповідно до пункту 3 статті 123 Земельного кодексу України підставою для відмови у наданні дозволу є невідповідність місця розташування земельної ділянки генеральному плану населених пунктів, іншої містобудівної документації”, – повідомила пресслужба Красноградської міськради.
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При цьому там запевнили: міськрада зовсім не виступає проти будівництва храму ПЦУ в місті, а під час “неодноразових співбесід” місцевій релігійній громаді пропонували альтернативні земельні ділянки.
“Поспішні висновки робити зарано. Відбувається нормальний робочий процес в законному руслі пошуків земельної ділянки для розміщення храму ПЦУ в нашому місті. Над чим зараз і працює міська рада”, – запевнили чиновники.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, земля, красноград, міськрада, ПЦУ, церковь;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 15:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Краснограді на Харківщині наразі немає жодного храму Православної церкви України (ПЦУ), повідомили активісти організації “Деколонізація. Україна”. У міськраді пояснили свою відмову".