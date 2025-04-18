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Изменят ли комендантский час на Пасху в Харькове и области, сообщил Синегубов

Общество 18:16   18.04.2025
Елена Нагорная
Изменят ли комендантский час на Пасху в Харькове и области, сообщил Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

Усиление мер безопасности на Пасху обсуждали на заседании Совета обороны Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

На заседании присутствовали чрезвычайники и представители силовых структур. Приняли следующие решения:

▪️ В праздничные дни будет усилен контроль за соблюдением безопасности в общественных местах и возле храмов.

▪️ К круглосуточному дежурству будет привлечено более 800 правоохранителей, а также около 100 служащих НГУ.

▪️ Безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники патрульной полиции.

▪️ На период Пасхи продолжительность комендантского часа не изменится.

Жителей Харькова и области призывают быть особенно внимательными в эти дни: реагировать на сигналы воздушной тревоги и избегать большого скопления людей.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 19, 20 и 27 апреля правоохранители будут работать в усиленном режиме, привлекая дополнительные силы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 18:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Усиление мер безопасности на Пасху обсуждали на заседании Совета обороны Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".