Изменят ли комендантский час на Пасху в Харькове и области, сообщил Синегубов
Усиление мер безопасности на Пасху обсуждали на заседании Совета обороны Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
На заседании присутствовали чрезвычайники и представители силовых структур. Приняли следующие решения:
▪️ В праздничные дни будет усилен контроль за соблюдением безопасности в общественных местах и возле храмов.
▪️ К круглосуточному дежурству будет привлечено более 800 правоохранителей, а также около 100 служащих НГУ.
▪️ Безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники патрульной полиции.
▪️ На период Пасхи продолжительность комендантского часа не изменится.
Жителей Харькова и области призывают быть особенно внимательными в эти дни: реагировать на сигналы воздушной тревоги и избегать большого скопления людей.
Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 19, 20 и 27 апреля правоохранители будут работать в усиленном режиме, привлекая дополнительные силы.
Читайте также: Когда будут святить пасхальные корзины в Харькове — расписание
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, пасха, полиция Харьковской области, совет обороны;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Изменят ли комендантский час на Пасху в Харькове и области, сообщил Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Усиление мер безопасности на Пасху обсуждали на заседании Совета обороны Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".