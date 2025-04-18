Изменят ли комендантский час на Пасху в Харькове и области, сообщил Синегубов

Усиление мер безопасности на Пасху обсуждали на заседании Совета обороны Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

На заседании присутствовали чрезвычайники и представители силовых структур. Приняли следующие решения:

▪️ В праздничные дни будет усилен контроль за соблюдением безопасности в общественных местах и возле храмов.

▪️ К круглосуточному дежурству будет привлечено более 800 правоохранителей, а также около 100 служащих НГУ.

▪️ Безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники патрульной полиции.

▪️ На период Пасхи продолжительность комендантского часа не изменится.

Жителей Харькова и области призывают быть особенно внимательными в эти дни: реагировать на сигналы воздушной тревоги и избегать большого скопления людей.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 19, 20 и 27 апреля правоохранители будут работать в усиленном режиме, привлекая дополнительные силы.