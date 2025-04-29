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Рекорд в районе Боровой: СОУ за три дня уничтожили 500 оккупантов (видео)

Фронт 12:41   29.04.2025
Виктория Яковенко
Рекорд в районе Боровой: СОУ за три дня уничтожили 500 оккупантов (видео) Скриншот

О ситуации в районе поселка Боровая в Харьковской области рассказал в эфире нацмарафона командир группы «Terra» Третьей штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов.

По его словам, ситуация сложная, но контролируемая.

«Это значит, что враг не перестает пытаться пробить оборону в районе Боровой. Как правило, и в последнюю неделю так же было, что характер их штурмовых действий таков, что они используют все возможные ресурсы, все, что могут задействовать. Весь спектр артиллерийских средств, реактивная артиллерия, ствольная артиллерия, минометы всех калибров, используют бронетехнику. Хотя был такой момент, две недели назад, враг активно применял бронетехнику, но FPV-дронами мы в ту бронетехнику попали, и враг снова ее использует меньше», — отметил Волохов.

В то же время плотность пехотных атак остается высокой, продолжил воин.

«Был рекорд, когда за три дня уничтожили пол батальона. Ну, опять же, это округленные числа, потому что в каждом батальоне может быть разное количество людей, он может быть недоукомплектован. Но 500 человек были уничтожены за три дня. За последнюю неделю до роты в день враг направлял на наши позиции. Рота – это 100 человек, чтобы вы понимали», — сообщил Волохов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 12:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в районе поселка Боровая в Харьковской области рассказал в эфире нацмарафона командир группы «Terra» Третьей штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов.".