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В Купянске ранен врач, безопасных мест не осталось — Синегубов (видео)

Происшествия 12:13   29.04.2025
Оксана Горун
В Купянске ранен врач, безопасных мест не осталось — Синегубов (видео) Скриншот

29 КАБов за последние сутки сбросила российская армия на населенные пункты Купянского направления. Подробности в эфире нацмарафона рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Из 31 корректируемой авиабомбы, скинутой российской авиацией за сутки на Харьковщину, 29 пришлись по Купянскому району. В основном — под обстрелами был сам Купянск. Также в результате удара FPV-дроном получил ранения местный врач, сообщил Синегубов.

«Враг фактически, повсюду уже может достать по городу FPV-дронами. Бьет по гражданским многоэтажкам корректируемыми авиабомбами. Там, в принципе, находиться уже опасно, в любой части этого города. Поэтому, конечно, эвакуация – единственный способ сохранить свою жизнь, жизнь своих близких», — подчеркнул начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Комментируя атаки на гражданских FPV, он отметил, что подобную тактику враг применяет во всех приграничных и прифронтовых населенных пунктах.

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«К сожалению, мы постоянно фиксируем и вот такие удары FPV-дронами по нашим гражданским К сожалению, есть погибшие постоянно, раненые. И кроме того, обычная заминированность о себе напоминает каждый день. Фактически каждый день мы имеем подрывы гражданских автомобилей или экстренной скорой медицинской помощи, или подразделений ГСЧС, которые борются с пожарами на том же Купянском и Изюмском направлениях. Постоянно фиксируем такие вот подрывы», — сказал Синегубов.

Он также уточнил данные о последствиях атаки десятка «Шахедов» на ферму на Харьковщине. По последней информации, там погибло 100 голов крупного рогатого скота.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 КАБов за последние сутки сбросила российская армия на населенные пункты Купянского направления. Подробности в эфире нацмарафона рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов".