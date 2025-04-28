Погибли 30 коров: появились фото поврежденной дронами фермы на Харьковщине

Правоохранители показали последствия атаки БпЛА на ферму в селе Мокрая Ракитная.

По данным Харьковской областной прокуратуры, обстрел произошел 28 апреля около 00:50. Для удара враг, предварительно, применил десять БпЛА типа «Герань-2».

«В результате обстрела повреждены телятник, три коровника и складские помещения местной фермы. От ударов погибли 30 коров», – сообщили правоохранители.

Напомним, ранее о налете «Шахедов» сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. А в ГУ Нацполиции в Харьковской области отмечали, что кроме фермы в Нововодолажской громаде, где погибли коровы, досталось и агрофирме в Барвенково.