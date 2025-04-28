Погибли 30 коров: появились фото поврежденной дронами фермы на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители показали последствия атаки БпЛА на ферму в селе Мокрая Ракитная.
По данным Харьковской областной прокуратуры, обстрел произошел 28 апреля около 00:50. Для удара враг, предварительно, применил десять БпЛА типа «Герань-2».
«В результате обстрела повреждены телятник, три коровника и складские помещения местной фермы. От ударов погибли 30 коров», – сообщили правоохранители.
Напомним, ранее о налете «Шахедов» сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. А в ГУ Нацполиции в Харьковской области отмечали, что кроме фермы в Нововодолажской громаде, где погибли коровы, досталось и агрофирме в Барвенково.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коровы, удар, ферма, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия атаки БпЛА на ферму в селе Мокрая Ракитная.".