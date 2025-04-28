Более полусотни обстрелов пережил Харьков за неделю – Терехов о последствиях
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал уже традиционную статистику ударов РФ по городу ха неделю. В частности, с 21 по 27 апреля в областном центре зафиксировали 54 обстрела.
Терехов отметил, что «прилетало» день и ночь. Относительно спокойными были только понедельник и воскресенье.
По данным мэра, по Харькову били «Шахеды», БпЛА «Молния», ракеты – «Искандер», «Х-35», «Х-101» и «Х-59».
«Но хуже всего, что россия забрала еще одну невинную жизнь. Мужчина, чья машина оказалась в эпицентре взрыва «Шахеда», умер в больнице. Кроме того, ранения получили 18 человек, среди них — ребенок. Разрушения – ужасные. Снова страдают жилые дома, снова – школы, садики, больницы. Снова – производственные предприятия», — пишет мэр.
Также вылетели около полутора тысяч окон. Все повреждения уже закрыли.
«Теперь по поводу тревог: за последнюю неделю продолжительность воздушных тревог в Харькове сократилась на 32 часа — это на 34% меньше, чем средняя продолжительность тревог по области. И в общем за два месяца воздушные тревоги в городе продолжались на 230 часов меньше», — добавил мэр.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, статистика;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал уже традиционную статистику ударов РФ по городу ха неделю. В частности, с 21 по 27 апреля в областном центре зафиксировали 54 обстрела.".