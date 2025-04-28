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За неделю на Харьковщине выгорели более 200 га лесов и полей

Происшествия 10:32   28.04.2025
Оксана Горун
За неделю на Харьковщине выгорели более 200 га лесов и полей

На Харьковщине на минувшей недели случился 221 пожар в природных экосистемах, огонь охватил 223 га, сообщила 28 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей из 221 пожара 27 возникли из-за российских обстрелов. Во всех остальных случаях причиной стали человеческая неосторожности или же умышленное выжигание сухостоя.

«Вместо ликвидации последствий военной агрессии рф и спасения людей, чрезвычайники вынуждены выезжать на тушение сухостоя. В частности, на деоккупированных территориях такие пожары могут привести к детонированию неразорвавшихся боеприпасов, инженерных мин или самодельных взрывных устройств. Сухостой загорается, как порох, а ветер разносит пламя на гектары. Одна искра – и могут загореться поля, дома. Такие пожары уничтожают почвы, губят животных. А еще это – незаконно!» — подчеркнули в ГСЧС.

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Спасатели напомнили, что за поджоги могут оштрафовать. Для граждан размер штрафа — от 3060 до 6120 грн; для должностных лиц — от 15300 до 21420 грн.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине на минувшей недели случился 221 пожар в природных экосистемах, огонь охватил 223 га, сообщила 28 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".