Ночной налет «Шахедов»: 10 БпЛА убили коров на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 апреля сообщил о последствиях обстрелов за сутки. В частности — ночного масштабного налета «Шахедов» на регион.

К наиболее тяжелым последствиям привел удар российского дрона по селу Мокрая Ракитная в Нововодолажской громаде.

«В результате попадания 10 БпЛА типа «Шахед» повреждено здание телятника, админздание, три коровника, два складских помещения и автомобиль. Погибли 22 головы крупного рогатого скота и ранены 30 коров», — написал Синегубов.

Также в 01:03 ночи «Шахед» ударил по Барвенково. Там повреждены административное и хозяйственное здания, а также два автомобиля и комбайн. В 02:30 «прилетело» по Изюму.

«В результате обстрела БпЛА «Герань 2″ повреждено складское и производственное здание», — проинформировал начальник ХОВА.

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