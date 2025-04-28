Ночной налет «Шахедов»: 10 БпЛА убили коров на Харьковщине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 апреля сообщил о последствиях обстрелов за сутки. В частности — ночного масштабного налета «Шахедов» на регион.
К наиболее тяжелым последствиям привел удар российского дрона по селу Мокрая Ракитная в Нововодолажской громаде.
«В результате попадания 10 БпЛА типа «Шахед» повреждено здание телятника, админздание, три коровника, два складских помещения и автомобиль. Погибли 22 головы крупного рогатого скота и ранены 30 коров», — написал Синегубов.
Также в 01:03 ночи «Шахед» ударил по Барвенково. Там повреждены административное и хозяйственное здания, а также два автомобиля и комбайн. В 02:30 «прилетело» по Изюму.
«В результате обстрела БпЛА «Герань 2″ повреждено складское и производственное здание», — проинформировал начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коровы, новости Харькова, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 апреля сообщил о последствиях обстрелов за сутки. В частности — ночного масштабного налета «Шахедов» на регион".