Аграрии под ударом: полиция сообщила, что ночью атаковали БпЛА

Ночью с 27 на 28 апреля российские «Шахеды» били по аграрным предприятиям в Харьковской области: кроме фермы в Нововодолажской громаде, где погибли коровы, досталось и агрофирме в Барвенково.

«Из-за ударов по Харьковщине повреждены жилые дома, линия электропередач, инфраструктура агрофирм в городе Барвенково. В результате обстрелов беспилотниками агропредприятия в Харьковском районе повреждены телятник, административное здание, три коровника, два складских помещения и автомобиль. Погибли 22 коровы и ранены 30 голов крупного рогатого скота», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В целом в течение суток под обстрелами были Купянский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударах «Шахедов» по Барвенково, Изюму и Нововодолажской громаде.