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Аграрии под ударом: полиция сообщила, что ночью атаковали БпЛА

Происшествия 10:14   28.04.2025
Оксана Горун
Аграрии под ударом: полиция сообщила, что ночью атаковали БпЛА

Ночью с 27 на 28 апреля российские «Шахеды» били по аграрным предприятиям в Харьковской области: кроме фермы в Нововодолажской громаде, где погибли коровы, досталось и агрофирме в Барвенково.

«Из-за ударов по Харьковщине повреждены жилые дома, линия электропередач, инфраструктура агрофирм в городе Барвенково. В результате обстрелов беспилотниками агропредприятия в Харьковском районе повреждены телятник, административное здание, три коровника, два складских помещения и автомобиль. Погибли 22 коровы и ранены 30 голов крупного рогатого скота», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В целом в течение суток под обстрелами были  Купянский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударах «Шахедов» по Барвенково, Изюму и Нововодолажской громаде.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 10:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 27 на 28 апреля российские «Шахеды» били по аграрным предприятиям в Харьковской области: кроме фермы в Нововодолажской громаде, досталось и агрофирме в Барвенково".