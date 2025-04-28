Аграрии под ударом: полиция сообщила, что ночью атаковали БпЛА
Ночью с 27 на 28 апреля российские «Шахеды» били по аграрным предприятиям в Харьковской области: кроме фермы в Нововодолажской громаде, где погибли коровы, досталось и агрофирме в Барвенково.
«Из-за ударов по Харьковщине повреждены жилые дома, линия электропередач, инфраструктура агрофирм в городе Барвенково. В результате обстрелов беспилотниками агропредприятия в Харьковском районе повреждены телятник, административное здание, три коровника, два складских помещения и автомобиль. Погибли 22 коровы и ранены 30 голов крупного рогатого скота», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В целом в течение суток под обстрелами были Купянский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударах «Шахедов» по Барвенково, Изюму и Нововодолажской громаде.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: аграрии, коровы, новости Харькова, обстрелы, полиция;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 10:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 27 на 28 апреля российские «Шахеды» били по аграрным предприятиям в Харьковской области: кроме фермы в Нововодолажской громаде, досталось и агрофирме в Барвенково".