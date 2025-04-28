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Три человека подорвались на Харьковщине: двое погибли

Происшествия 07:34   28.04.2025
Оксана Горун
Три человека подорвались на Харьковщине: двое погибли Фото: ГСЧС

Утром 28 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о трагическом происшествии в Изюмском районе на Харьковщине.

«В с. Малая Камышеваха Изюмского района на взрывоопасном предмете подорвались три человека, в результате чего погибли двое мужчин, 1988 и 1963 годов рождения и еще один человек от госпитализации отказался. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы», — проинформировали спасатели.

В целом за сутки сотрудники ГСЧС Харьковщины 42 раза выезжали ликвидировать пожары, один из них был связан с обстрелами. Еще три раза — проверяли места обстрелов. Из-под завалов в Купянске деблокировали тело погибшего от бомбежки.

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«Утром спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины 1936 года рождения. Также пострадали две женщины 65 и 60 лет — у них диагностирована острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались. Накануне, 26 апреля, российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам города Купянск. В результате попадания одной из бомб был полностью разрушен частный дом, еще семь домов получили повреждения», — сообщили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 07:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о трагическом происшествии в Изюмском районе на Харьковщине".