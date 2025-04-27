Live
  • Вс 27.04.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.69
  • EUR 47.42

Четверо человек пострадали в результате ночных обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:39   27.04.2025
Оксана Якушко
Четверо человек пострадали в результате ночных обстрелов Харьковщины Фото: ukrinform.ua

Пострадали три женщины и мужчина с Купянщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около полуночи произошел авиаобстрел Купянска, в результате удара КАБом разрушен частный жилой дом и повреждены 7 домов расположенных вокруг. Пострадали 65-летняя и 60-летняя женщина, получив острую реакцию на стресс.

В 22 часа россияне обстреляли поселок Купянск-Узловой, в результате чего пострадали 61-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Читайте также: Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сегодня 27 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 апреля: какой праздник и день в истории
27.04.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 27 апреля: четверо пострадавших от ночных атак
Новости Харькова — главное за 27 апреля: четверо пострадавших от ночных атак
27.04.2025, 08:47
Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)
Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)
26.04.2025, 15:15
Айтишники в Харькове перестали вкладываться в новичков: почему, что делать
Айтишники в Харькове перестали вкладываться в новичков: почему, что делать
26.04.2025, 21:02
Дождь и заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 27 апреля
Дождь и заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 27 апреля
26.04.2025, 20:00
Четверо человек пострадали в результате ночных обстрелов Харьковщины
Четверо человек пострадали в результате ночных обстрелов Харьковщины
27.04.2025, 08:39

Новости по теме:

08:28
Армия РФ атаковала на Харьковщине: данные Генштаба
12:35
Враг забросал КАБами Купянск: раненые, повреждены более полусотни домов (фото)
20:37
Двое мирных жителей погибли в результате авиаудара по селу на Харьковщине
20:00
«День победы» над многоэтажками в Харькове и области: обзор фронта 📹
11:02
Купянск под утро атаковали КАБами, всего за сутки было десять авиабомб (фото)

Вы читали новость: «Четверо человек пострадали в результате ночных обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 08:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадали три женщины и мужчина с Купянщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".