Четверо человек пострадали в результате ночных обстрелов Харьковщины

Пострадали три женщины и мужчина с Купянщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около полуночи произошел авиаобстрел Купянска, в результате удара КАБом разрушен частный жилой дом и повреждены 7 домов расположенных вокруг. Пострадали 65-летняя и 60-летняя женщина, получив острую реакцию на стресс.

В 22 часа россияне обстреляли поселок Купянск-Узловой, в результате чего пострадали 61-летний мужчина и 61-летняя женщина.