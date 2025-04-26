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Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)

Общество 15:15   26.04.2025
Оксана Горун
Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото) Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил: в городе зацвели розовым цветом яблони.

«Весенняя визитка Лозовской громады. Успейте налюбоваться цветением райских яблонь», — написал Зеленский рано утром 26 апреля.

Он опубликовал фото аллеи необыкновенных яблонь в Лозовой. Отметим, что такие деревья есть и в Харькове. Наиболее известная локация с ними — Сергиевская площадь и Соборный спуск в центре.

Цветут яблони в Лозовой 2
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

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Цветут яблони в Лозовой
Фото: Сергей Зеленский/Telegram
Цветут яблони в Лозовой 3
Фото: Сергей Зеленский/Telegram
Цветут яблони в Лозовой 4
Фото: Сергей Зеленский/Telegram
Цветут яблони в Лозовой 5
Фото: Сергей Зеленский/Telegram
Цветут яблони в Лозовой 7
Фото: Сергей Зеленский/Telegram
Цветут яблони в Лозовой 8
Фото: Сергей Зеленский/Telegram
Цветут яблони в Лозовой 6
Фото: Сергей Зеленский/Telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 15:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил: в городе зацвели розовым цветом яблони".