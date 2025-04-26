Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил: в городе зацвели розовым цветом яблони.

«Весенняя визитка Лозовской громады. Успейте налюбоваться цветением райских яблонь», — написал Зеленский рано утром 26 апреля.

Он опубликовал фото аллеи необыкновенных яблонь в Лозовой. Отметим, что такие деревья есть и в Харькове. Наиболее известная локация с ними — Сергиевская площадь и Соборный спуск в центре.