Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)
Фото: Сергей Зеленский/Telegram
Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил: в городе зацвели розовым цветом яблони.
«Весенняя визитка Лозовской громады. Успейте налюбоваться цветением райских яблонь», — написал Зеленский рано утром 26 апреля.
Он опубликовал фото аллеи необыкновенных яблонь в Лозовой. Отметим, что такие деревья есть и в Харькове. Наиболее известная локация с ними — Сергиевская площадь и Соборный спуск в центре.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: Зеленский, Лозовая, новости Харькова, цветение;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 15:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил: в городе зацвели розовым цветом яблони".