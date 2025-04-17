В Харькове зацвели сакуры, высаженные под обстрелами весной 2022-го (фото)
В Харькове, на Аэрокосмическом проспекте, цветет аллея сакур. Ее высадил по собственной инициативе житель города весной 2022-го.
Все деревца, которые высадил харьковчанин, прижились, сообщают местные жители.
Автор аллеи тогда обратился к мэру Игорю Терехову: «С Роганского мне передали бесплатно саженцы, их там разбомбило, и они мне привезли. Я мечтал сделать аллею сакур, и сейчас я это реализую. Не спрашивал ни у кого, но спрошу у вас. Думаю, вы будете не против, чтобы у нас, как и в Ужгороде, была своя аллея».
Тереховсделал мужчину, который под обстрелами украшает любимый город, героем соцсетей. Его видео мэр разместил у себя в Telegram и прокомментировал: «Харьковчан не победить, а наше стремление к красоте у нас в душе».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, проспект, сакуры, цветение;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, на Аэрокосмическом проспекте, цветет аллея сакур. Ее высадил по собственной инициативе житель города весной 2022-го".