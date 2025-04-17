В Харькове зацвели сакуры, высаженные под обстрелами весной 2022-го (фото)

В Харькове, на Аэрокосмическом проспекте, цветет аллея сакур. Ее высадил по собственной инициативе житель города весной 2022-го.

Все деревца, которые высадил харьковчанин, прижились, сообщают местные жители.

Автор аллеи тогда обратился к мэру Игорю Терехову: «С Роганского мне передали бесплатно саженцы, их там разбомбило, и они мне привезли. Я мечтал сделать аллею сакур, и сейчас я это реализую. Не спрашивал ни у кого, но спрошу у вас. Думаю, вы будете не против, чтобы у нас, как и в Ужгороде, была своя аллея».

Тереховсделал мужчину, который под обстрелами украшает любимый город, героем соцсетей. Его видео мэр разместил у себя в Telegram и прокомментировал: «Харьковчан не победить, а наше стремление к красоте у нас в душе».