ДТП произошло в центре Харькова (фото)
ДТП произошло на проспекте Науки в Харькове в 11:10, сообщили в Нацполиции.
Водитель автомобиля Nissan Juke проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101.
В результате аварии пострадали двое: 77-летний водитель ВАЗ и 28-летняя беременная пассажирка Nissan госпитализирована.
Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло на проспекте Науки в Харькове в 11:10, сообщили в Нацполиции.".