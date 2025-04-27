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ДТП произошло в центре Харькова (фото)

Происшествия 17:38   27.04.2025
Оксана Якушко
ДТП произошло в центре Харькова (фото)

ДТП произошло на проспекте Науки в Харькове в 11:10, сообщили в Нацполиции.

Водитель автомобиля Nissan Juke проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101.

В результате аварии пострадали двое: 77-летний водитель ВАЗ и 28-летняя беременная пассажирка Nissan госпитализирована.

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 17:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло на проспекте Науки в Харькове в 11:10, сообщили в Нацполиции.".