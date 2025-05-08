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ISW: российские войска продвинулись у Агрегатного завода в Волчанске

Фронт 07:31   08.05.2025
Оксана Горун
ISW: российские войска продвинулись у Агрегатного завода в Волчанске Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о боях на всех направлениях в Харьковской области. Успехи оккупантов минимальны.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 7 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в районе Агрегатного завода в центре Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», — сообщил Институт изучения войны.

В течение 6 и 7 мая российская армия атаковала в районе Волчанска и Волчанских Хуторов, в районе Петропавловки, Каменки и Глушковки на Купянском направлении и практически по всему фронту на Боровском направлении.

При этом ни под Купянском, ни в направлении Боровой подтвержденных успехов у захватчиков нет.

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Напомним, накануне военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что командование ВС РФ сместило свои главные усилия с Купянского направления на Лиманское (оно частично охватывает Харьковскую область — в районе Боровой). При этом соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый не считает, что у россиян пропал или пропадет интерес к Купянску.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 07:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о боях на всех направлениях в Харьковской области. Успехи оккупантов минимальны".