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Никакого «перемирия»: Генштаб и Жорин о ситуации на фронте на Харьковщине

Фронт 08:26   09.05.2025
Оксана Горун
Никакого «перемирия»: Генштаб и Жорин о ситуации на фронте на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки в Харьковской области на двух направлениях зафиксировали восемь российских атак. Заместитель комбрига 3-й штурмовой Максим Жорин прокомментировал события.

«На фронте никакого перемирия просто нет. По крайней мере, в Харьковской области, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой, о каком-то затишье ничего не говорит. Враг весь день продолжает попытки штурмовых действий, обстреливает наши позиции, использует дроны, сбросы и все, что обычно. Было бы странно, если бы было по-другому», — написал Жорин вечером 8 мая.

А утром 9 мая его слова подтвердила сводка Генштаба ВСУ.

«На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосиново», — информирует ГШ.

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Всего на фронте в первые сутки объявленного диктатором Путиным так называемого «перемирия» зафиксировали 193 боевых столкновения. Силы обороны поразили 16 районов сосредоточения оккупантов, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре других важных объекта.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 08:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области на двух направлениях зафиксировали восемь российских атак. Заместитель комбрига 3-й штурмовой Максим Жорин прокомментировал события".