Російські десантники відмовляються воювати у Вовчанську – Forbes

Видання “Forbes” із посиланням на українські джерела заявило: “Росіяни могли втратити у Вовчанську цілу повітряно-десантну бригаду”. Не йдеться про повне її знищення, але про виведення із зони бойових дій через велику кількість “п’ятисотих”.

“Як повідомляється, захисники Вовчанська, у тому числі частини кількох українських механізованих, морських та повітряно-десантних бригад, розгромили елітну російську повітряно-десантну бригаду. За словами шановного українського кореспондента, який пише під псевдонімом “Николаевский Ванек”, 83-тя повітряно-десантна бригада відступила з Вовчанська після вартісного тритижневого розгортання. “Уся 83-тя повітряно-десантна бригада терміново виводиться в тил для відновлення боєздатності, – написав “Ванек”. – Занадто багато жертв, вони не можуть воювати, надто багато 500-х”. Російською військовою мовою “код 500″ – це солдат, який відмовляється воювати”, — пише Forbes.

Якщо дані підтвердяться, то втрата цілої бригади десантників буде дуже серйозною для росіян. 83-тя бригада вважається елітним підрозділом ЗС РФ. Цієї весни, до перекидання у Вовчанськ, вона брала участь у боях під Часовим Яром. За наявними даними, перші десантники цієї бригади з’явилися на Вовчанському напрямку до 12 червня.

“Умови були жорстокими для російських десантників. “Ми більше не можемо цього терпіти!” – десантник, ймовірно, на ім’я Олег Веснін, стогнав на відео, яке він записав на свій телефон приблизно 12 червня. “Три дні без їжі та води. Без підтримки. Я не знаю, що робити далі”. Двоє його товаришів-солдат лежали поранені, якщо не мертві, позаду нього. Через два тижні 83-тя повітряно-десантна бригада зазнала настільки великих втрат серед свого довоєнного особового складу, що налічував приблизно 2000 осіб, включаючи військовослужбовців, які, ймовірно, відмовилися битися, що вона більше не була здатна до великих бойових дій, якщо звіт Ванька вірний”, — коментує видання.

А втрати ЗС РФ у Вовчанську можуть стати ще суттєвішими, якщо врахувати частину окупантів, яка замкнена на Агрегатному заводі.

“Ті, хто вижив, із цілого батальйону — а це сотні військовослужбовців — виявилися замкненими на Агрегатному заводі в центрі Вовчанська на два тижні. Захоплені в пастку солдати, можливо, довго не протримаються. Українські ВПС скидали високоточні плануючі бомби по заводу, поступово перетворюючи його на руїни”, – доповнили у Forbes.