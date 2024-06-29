Уперлись в оборону ВСУ и остановились – Машовец о «наступлении» на Харьковщине

Армия РФ добилась первоначального успеха на Купянском направлении, заняв Котляровку и Ивановку, однако сейчас «завязла в тактической зоне». Об этом сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире 5 канала.

«Ну я уже неоднократно говорил, что главной целью, очевидно, было продвижение противника в сторону Белого Колодца, Великого Бурлука, в рамках сокрытия дезинформации относительно действительной цели этих наступательных действий на Харьковском направлении. Они распространяли тот тезис, что «теперь будем отрезать Харьков», «заходить будем западнее Харькова через Богодухов», что они «попробуют повторить наступление 43-го года, времен Второй мировой войны советской армии» на этом же направлении. А на самом деле, очевидно, что целью был выход на тылы нашей Купянской группировки, которая сейчас обороняется в районе Купянска, Двуречной, Синьковки, Степовой Новоселовки и так далее», — отметил Машовец.

Однако, по его словам, оккупанты завязли в боях в приграничье Харьковщине, так и не смогли форсировать реку Волчья в районе Волчанска.

«Да, они завязали бои за город, вклинились в город, часть его захватили, но дальше… Создали даже вспомогательное направление, на Липцы. Ну и что все вышло? Уперлись в первую позицию главного рубежа обороны ВСУ и остановились», – заявил аналитик.