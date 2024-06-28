Зачем РФ было наступление на Липцы и Волчанск на Харьковщине: мнение Коваленко

Наступление войск РФ на Липцы и Волчанск на севере Харьковщины могло носить политическую цель как возможный элемент давления на Украину накануне Саммита мира в Швейцарии, а сейчас российское командование не может оставить эти территории, чтобы на внутреннем уровне не возникало вопросов, зачем это было нужно.

Такое мнение высказал в эфире нацмарафона военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Направления на Липцы и Волчанск — это полное фиаско их наступательной кампании, которая началась 10 мая. Всегда возникал вопрос, зачем было ее начинать, какова была ее основная цель. Никакого ответа на этот вопрос нет, потому что они не достигли даже уровня захвата Волчанска или Липцев, которые можно было использовать для террора Харькова ствольной артиллерией… И это был бы элемент давления, шантажа, например, накануне Саммита мира в Швейцарии. В первую очередь эта операция имела политическую цель, а не тактическую или оперативно-тактическую. Саммит мира в Швейцарии завершился. Украина на этом саммите была представлена на высшем уровне. И фактически Россия там проиграла свои позиции», — подчеркнул Коваленко.

Сейчас логичным, по его словам, был бы вывод с севера Харьковщины российских войск, которые были усилены подразделениями с других направлений и понесли значительные потери, но ожидать этого не стоит.

«Они просто так сейчас взять и уйти с тех участков, которые захватили, уже не могут. Потому что тогда даже на внутреннем уровне к ним возникнет вопрос: «А зачем вы это все начинали?» Потому что там огромные потери у группы войск «Север»… И вот так закрыть эту тему не в стиле российского генералитета. К сожалению. И поэтому они сейчас провели перегруппировку в Белгородской области. Это говорит о второй волне, которую они будут попытаться наращивать в ближайшее время для расширения зоны влияния на Волчанск, а также для попытки прорыва на Липцы. Хотя, если мы рассмотрим даже направление на Липцы, то там у них возле Глубокого серьезные проблемы. Маленькое село они не могут захватить, они теряют там позиции. И ситуация у них только ухудшается», — рассказал аналитик.