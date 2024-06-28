Навіщо РФ був наступ на Липці та Вовчанськ на Харківщині: думка Коваленка

Наступ військ РФ на Липці та Вовчанськ на півночі Харківщини міг носити політичну мету як можливий елемент тиску на Україну напередодні Саміту миру у Швейцарії, а зараз російське командування не може залишити ці території, щоб на внутрішньому рівні не виникало питань, навіщо це було потрібно.

Таку думку в етері нацмарафону висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Напрямки на Липці та Вовчанськ – це повне фіаско їхньої наступальної кампанії, яка почалась 10 травня. Завжди виникало питання, навіщо було її розпочинати, яка була її основна мета. Жодної відповіді на це питання немає, тому що вони не досягли навіть рівня захоплення Вовчанська або Липців, які можна було використовувати для терору Харкова ствольною артилерією… І це був би елемент тиску, шантажу, наприклад, напередодні Саміту миру у Швейцарії. У першу чергу ця операція мала політичну мету, а не тактичну чи оперативно-тактичну. Саміт миру у Швейцарії завершився. Україна на цьому саміті була представлена на вищому рівні. І фактично Росія там програла свої позиції”, – наголосив Коваленко.

Наразі логічним, за його словами, було б виведення з півночі Харківщини російських військ, які були посилені підрозділами з інших напрямків та зазнали значних втрат, але очікувати на це не варто.

“Вони просто так зараз взяти й піти з тих ділянок, які вони захопили, вже не можуть. Бо тоді навіть на внутрішньому рівні до них виникне питання. А навіщо ви це все розпочинали? Бо там величезні втрати у групи військ “Північ”… І ось так закрити цю тему не в стилі російського генералітету. На жаль. І тому вони зараз провели перегрупування в Бєлгородській області. Це говорить про другу хвилю, яку вони будуть пробувати нарощувати найближчим часом для розширення зони впливу на Вовчанськ, а також для спроби прориву на Липці. Хоча, якщо ми розглянемо навіть напрямок на Липці, то там в них біля Глибокого серйозні проблеми. Маленьке село вони не можуть захопити, вони втрачають там позиції. І ситуація в них тільки погіршується”, – розповів аналітик.