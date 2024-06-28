ЗС РФ спробували відкрити ще один фронт, але їм стало боляче – Коваленко
Вони вирішили не йти на Козачу Лопань, де для них буде “другий Вовчанськ”, а вирішили зробити “невеличкий епічний переможний марш” у районі Сотницького Козачка… Одначе там для них було дуже багато несподіванок. Отже, російські окупанти все ж таки спробували відкрити ще один фронт. Але їм від цього стало боляче.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 11:40;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вони вирішили не йти на Козачу Лопань, де для них буде “другий Вовчанськ”, а вирішили зробити “невеличкий епічний переможний марш”…".