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ЗС РФ спробували відкрити ще один фронт, але їм стало боляче – Коваленко

Події 11:40   28.06.2024
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
ЗС РФ спробували відкрити ще один фронт, але їм стало боляче – Коваленко

Вони вирішили не йти на Козачу Лопань, де для них буде “другий Вовчанськ”, а вирішили зробити “невеличкий епічний переможний марш” у районі Сотницького Козачка… Одначе там для них було дуже багато несподіванок. Отже, російські окупанти все ж таки спробували відкрити ще один фронт. Але їм від цього стало боляче.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вони вирішили не йти на Козачу Лопань, де для них буде “другий Вовчанськ”, а вирішили зробити “невеличкий епічний переможний марш”…".